Google Maps ще показва цените на горивата на бензиностанциите във Великобритания

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Google Maps вече ще показва цените на горивата, за да помогне на шофьорите да намерят по-евтин бензин и дизел във Великобритания, тъй като цените продължават да се вдигат.

От четвъртък при търсене на бензиностанции в приложението ще се показват както местоположението им, така и цените им, като се използват данни, предоставени чрез правителствената програма Fuel Finder, съобщава Би Би Си.

За бензиностанциите във Великобритания е законово задължение да въвеждат цените си в Fuel Finder в рамките на 30 минути след промяната им.

Това се случва дни след като цената на дизела за първи път надхвърли 2 лири на литър (около 2,36 евро), което ръководителят на политиката на RAC Саймън Уилямс описа като „ценови праг, който никой не е искал да пресича".

Има множество приложения, предназначени за намиране на най-евтиното гориво в околността, но според Ofcom 77% от пълнолетното население на Великобритания използва Google Maps за обща навигация.

Цените на горивата по целия свят бяха драстично засегнати от войната на САЩ с Иран и войната на Русия с Украйна.

От тогава цената на дизела е спаднала с 2 пенса, но AA посочва, че средно 55-литров резервоар дизел все още струва около 110 лири, а еквивалентът за бензин възлиза на около 96 лири.

Тази функция вече е част от навигационното приложение Waze, което се използва от около 2 милиона души във Великобритания.

Apple Maps не показва цената на горивото, въпреки че някои приложения на трети страни могат да се свързват с неговите карти на iPhone.

Някои експерти твърдят, че Fuel Finder не е напълно надеждна.

„В момента все още се налага да допълваме информацията от правителствения Fuel Finder с данни от други източници, тъй като сама по себе си тя не осигурява необходимото покритие и точност, за да се предостави пълна и надеждна услуга на шофьорите", заяви Клеър Лафърти, директор на сайта за сравнение на цени PetrolPrices.

„Все още има бензиностанции, които изобщо не са се регистрирали в системата, както и такива, които са се регистрирали, но не актуализират цените си редовно в рамките на изисквания срок", допълни Лафърти.

Тя посочи, че през септември компанията е идентифицирала 200 бензиностанции, за които не смята, че са актуализирали цените си на дизеловото гориво навреме.

Сара-Джейн Уилямс, директор по продуктови партньорства за Google Maps и Waze заяви, че компанията ще проверява данните независимо и няма да показва цени, за които смята, че не са актуални.

„Точността е много важна, затова ще продължим да показваме бензиностанцията и местоположението ѝ, но ще виждате цена само ако сме напълно сигурни, че тя е правилната", каза тя.

Федерацията на автомобилната търговия на дребно (Retail Motor Industry Federation), която представлява хиляди бензиностанции и търговци на гориво във Великобритания, заяви, че нейните членове спазват изискванията.

Федерацията на автомобилната търговия на дребно, която представлява хиляди бензиностанции и търговци на гориво във Великобритания, заяви, че нейните членове спазват изискванията.