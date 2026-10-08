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КМГ: „Пътуване в Китай“ и „Пазаруване в Китай“ завладяват света

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

От началото на тази година входящият туризъм в Китай продължава да набира скорост, а предлаганите потапящи преживявания стават все по-разнообразни.

Данни от онлайн туристически платформи показват, че по време на почивните дни по случай тазгодишния Национален празник броят на резервациите за входящ туризъм продължава да нараства, като източниците на туристи се разширяват от Източна и Югоизточна Азия към Европа и Океания. Много региони продължават да оптимизират услугите за входящ туризъм, подобрявайки преживяването на туристите в Китай.

От 2026 г. насам чуждестранните туристи прекарват средно 5,1 дни на територията на Китай, което представлява увеличение с 11% на годишна база. „Пътуванията в Китай" и „Пазаруването в Китай" са на мода по целия свят, като все повече чуждестранни туристи вече не се задоволяват да опознават Китай през екрана, а предпочитат да посетят страната лично и да я изживеят от първа ръка.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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