Бившият съпруг на Ружа Игнатова е подсъдим в Германия за пране на пари

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Бившият съпруг на Ружа Игнатова - Бьорн С., е изправен пред съд в Германия по обвинения в пране на пари, свързани с финансови потоци от схемата OneCoin. Процесът в Дармщат отново насочва вниманието към близкото обкръжение на изчезналата „криптокралица" и към въпроса доколко хората около нея са били наясно с произхода на средствата. Делото засяга плащания за около 16 млн. евро и имущество за милиони, пише германското издание Diebewertung.

Вече почти девет години няма надеждна следа от Ружа Игнатова. Самопровъзгласилата се „криптокралица" някога обещаваше на инвеститорите нов финансов свят с OneCoin. Проектът трябваше да се превърне в основен конкурент на Bitcoin.

Вместо това OneCoin се превърна в една от най-големите международни измамни схеми през последните години. Милиони хора инвестираха средства. През системата преминаха милиарди. След това Ружа Игнатова изчезна.

Докато жената в центъра на аферата OneCoin все още не е заловена, хора от нейното бивше лично и бизнес обкръжение продължават да се изправят пред съдилища в Германия и САЩ.От години се разпространяват много различни данни за сумите, свързани с OneCoin.

В някои случаи се споменават до 15 млрд. евро. За надеждна оценка обаче друга цифра е от ключово значение.

По данни на Министерството на правосъдието на САЩ само между четвъртото тримесечие на 2014 г. и четвъртото тримесечие на 2016 г. OneCoin е събрал от инвеститори повече от 4 млрд. евро или съпоставима сума в долари.

Американското Министерство на правосъдието говори за най-малко 3,5 млн. жертви по света. Вътрешни данни на OneCoin за този период показват приходи от около 4,037 млрд. евро и предполагаема печалба от приблизително 2,735 млрд. евро.

Така дори официално документираният мащаб на схемата е огромен.OneCoin започва да се рекламира мащабно през 2014 г. Системата съчетава предполагаема криптовалута с многостепенна схема за разпространение.

Участниците е трябвало да купуват т.нар. обучителни пакети или пакети OneCoin, като същевременно са получавали възнаграждения за привличането на нови участници.

На големи събития Игнатова се представяла като бляскава бизнесдама. Тя обещавала финансова революция.

OneCoin щяла да изпревари Bitcoin. По-късно американските съдилища стигат до съвсем различни заключения.

OneCoin не е притежавала характеристиките на свободно търгуема криптовалута като Bitcoin. Предполагаемата ѝ цена е била определяна вътрешно в системата и почти непрекъснато е нараствала.

Министерството на правосъдието на САЩ днес изрично определя OneCoin като измамна пирамидална схема.По данни на американските разследващи Ружа Игнатова е летяла от София до Атина на 25 октомври 2017 г.

След това публично документираната ѝ следа изчезва. Само няколко дни по-рано срещу нея вече е било повдигнато обвинение в САЩ.

От юни 2022 г. тя е в списъка на ФБР с десетте най-издирвани бегълци. Днес за информация, която доведе до нейното задържане или осъждане, се предлага награда до 5 млн. долара.

През 2026 г. положението остава непроменено: Игнатова все още е на свобода. Местонахождението ѝ е неизвестно.

От години се спекулира дали Игнатова не е била убита. Други теории твърдят, че живее под нова самоличност с подкрепата на богати или престъпни мрежи.

Нито една от тези версии не е доказана. ФБР продължава да я третира като жив беглец и я издирва в международен мащаб.

Следователно всеки, който твърди, че Игнатова със сигурност е мъртва или че със сигурност се укрива в конкретна държава, все още навлиза в сферата на спекулациите.

От септември 2026 г. в Регионалния съд в Дармщат се води дело срещу бившия съпруг на Игнатова - Бьорн С. 50-годишният адвокат трябва да се защитава срещу обвинения в пране на пари.

Прокуратурата твърди, че той е получил средства, които може да са произхождали от схемата OneCoin. По данни от досегашните публикации за процеса делото включва, наред с другото, две големи плащания на обща стойност около 16 млн. евро.

Става въпрос и за средства, за които се твърди, че са достигнали до сметките на обвиняемия чрез компания, базирана в Хонконг. Важно е да се подчертае:

Бьорн С. не е осъждан за участие в измамата OneCoin.

Срещу него се води съдебен процес. Прокуратурата е повдигнала обвинения. Съдът трябва да реши дали те могат да бъдат доказани.

До тогава важи презумпцията за невиновност.По данни на медиите производството е свързано и с вила в Бад Хомбург. Твърди се, че имотът е бил придобит за повече от 7 млн. евро.

Разследващите проверяват подозренията, че за покупката може да са били използвани средства, произхождащи от системата OneCoin.

Върху имота вече има наложена обезпечителна ипотека.

Този въпрос също е част от текущото производство и все още не е получил окончателна съдебна оценка.Това вероятно ще бъде един от ключовите въпроси в процеса в Дармщат. Бьорн С. не е бил просто далечен познат на Игнатова.

Той е бил неин съпруг. По публикувани данни е присъствал на различни събития от нейното бизнес обкръжение, както и на социални прояви, свързани с OneCoin.

Решаващият правен въпрос обаче не е дали е бил виждан на такива събития.

Какво е знаел за произхода на определени средства?

И знаел ли е, че те може да са били придобити чрез престъпна дейност?

Именно това трябва да установи съдът.Правната ситуация е различна в случая с Карл Себастиан Грийнууд. Грийнууд е съосновател на OneCoin заедно с Ружа Игнатова.

Той е арестуван в Тайланд през 2018 г., а по-късно е екстрадиран в САЩ. През декември 2022 г. се признава за виновен по обвинения в измама и пране на пари.

През септември 2023 г. е осъден на 20 години затвор. Американските разследващи смятат, че Грийнууд лично е получил огромни суми от схемата.

По данни на американската прокуратура той е получил над 300 млн. долара. Това го превръща в един от ключовите участници в схемата OneCoin, които вече са осъдени.Няколко подробни разследвания за личното обкръжение на Игнатова посочват Грийнууд като неин временен партньор или любовник.

Фактът, че двамата едновременно са управлявали OneCoin, прави историята още по-интересна, съобщава БГНЕС.