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КМГ: Навигационната система „Бейдоу“ непрекъснато постига пробиви и се усъвършенства

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 8 октомври 2026 г. се навършват 70 години от създаването на китайската космическа програма. През 1956 г. бе открит Петият научноизследователски институт към Министерството на отбраната, което бележи раждането на китайската космическа кауза.

Като един от емблематичните мащабни проекти на китайското космическо дело, спътниковата навигационна система „Бейдоу", след повече от 30 години развитие, вече е дълбоко интегрирана в националната икономика и ежедневието на хората и се е превърнала във важна космическа инфраструктура на страната. Тази година екипът „Бейдоу" в Центъра за наблюдение и контрол на спътници в Сиан проведе цялостно обновяване на системата в орбита, в резултат на което точността и стабилността бяха значително подобрени.

След обновяването навигационната система „Бейдоу" ще продължи да осигурява стабилна работа, като същевременно ще развива нови навигационни технологии, за да предоставя на потребителите по целия свят още по-стабилни и надеждни услуги за позициониране, навигация и синхронизация.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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