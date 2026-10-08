КМГ: „Шестте мрежи“ допринасят за развитие на различни индустрии в Китай

Изграждането на „шестте мрежи" в Китай допринасят за развитието на различни индустрии в Китай. Под „шестте мрежи" Китай разбира цялостна инфраструктурна рамка, обхващаща водната мрежа, новата електропреносна мрежа, изчислителната мрежа, комуникационната мрежа от ново поколение, градската подземна тръбопроводна мрежа и логистичната мрежа.

Що се отнася до водните мрежи, през първите 8 месеца на тази година изграждането на 38 000 хидротехнически проекта е осигурило заетост на 1,723 милиона души. Според изчисления инвестициите в изграждането на водни мрежи през периода на 15-ия петгодишен план ще надхвърлят 6 трилиона юана, като ще бъдат създадени над 3 милиона нови работни места. По отношение на новите електроенергийни мрежи, през първото полугодие инвестициите в това и в нови технологии за съхранение на енергия са нараснали съответно с 13,5% и 74,3%, като през периода на 15-ия петгодишен план общият обем на инвестициите в свързаните с тях сектори ще надхвърли 10 трилиона юана. Изграждането и модернизирането на градските подземни тръбопроводи ще създаде търсене на тръбни материали, оборудване, както и услуги по експлоатация и поддръжка, като през периода на 15-ия петгодишен план ще генерира инвестиции в размер на около 5 трилиона юана.