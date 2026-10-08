КМГ: Китайски учени разработиха клетъчен атлас на жизнения цикъл на ориза

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Китайски изследователи разработиха първия в света триизмерен пространствено-времеви клетъчен атлас, който проследява жизнения цикъл на растежа на ориза.

Тези знакови открития, публикувани в международното списание „Cell", преодоляват дългогодишни затруднения при наблюдението и разбирането на това как клетките на ориза растат, делят се и координират действията си, за да формират културата.

Под ръководството на Националната лаборатория „Яджоууан", разположена в провинция Хайнан в Южен Китай, консорциум от 12 изследователски институции, включително китайската биотехнологична фирма BGI-Research и селскостопанския университет „Хуаджун", създаде триизмерен пространствено-времеви клетъчен атлас, обхващащ целия път на ориза – от покълването на семената до цъфтежа и натрупването на зърното. Според екипа този ресурс ще подпомогне бъдещите усилия за подобряване на качеството на зърното.

За да подкрепи допълнително глобалните изследвания върху ориза, екипът разработи и едноклетъчен основен модел за ориза, който позволява ефективно идентифициране, сравняване и повторно използване на огромни обеми данни, като осигурява жизненоважна техническа подкрепа за идентифицирането на ключови функционални гени и за напредъка на иновативните изследвания в областта на прецизното селекциониране на ориз.