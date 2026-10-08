КМГ: Панаирът на книгата във Франкфурт започна със силно китайско присъствие

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Най-големият книжен панаир в света отвори врати в сряда във Франкфурт, Германия, като събра над 4 000 издателски организации от повече от 100 държави и региона.

Очаква се над 230 000 посетители да присъстват на книжния панаир, който ще продължи до неделя в изложбения център „Месе Франкфурт".

Според организаторите тазгодишното издание на панаира поставя акцент върху международните кризи и конфликти, приложението и регулирането на изкуствения интелект (ИИ), търговията с права, детската и юношеската литература, както и аудиокнигите.

На събитието ще се проведат и редица лекции, форуми, представления, автографски сесии и четения, за да се насърчи обменът в издателската индустрия, като същевременно се предостави възможност на читателите да общуват директно с автори, издатели и медийни професионалисти.

Панаирът на книгата във Франкфурт е и една от най-важните международни платформи за популяризиране на китайски издания и износ на авторски права.

Китайският съвместен изложбен щанд заема площ от 336 квадратни метра, представяйки над 3 000 заглавия и повече от 4 600 екземпляра от подбрани книги.

По време на панаира китайски издателски и културни институции ще организират 55 събития, включително тематични семинари, диалози с автори, церемонии по подписване на договори за авторски права и представяния на нови книги.

Основан през 1949 г., Франкфуртският книжен панаир е едно от най-големите събития в издателската индустрия в света.