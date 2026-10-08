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Член на британския Кралски военноморски флот е обвинен, че предавал секретна информация на чужда държава

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Очаква се обвиняемият да се днес пред Уестминстърския магистратски съд в Лондон. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Британските власти съобщиха, че са повдигнали обвинения срещу член на Кралския военноморски флот по силата на Закона за националната сигурност за предполагаемо придобиване на защитена информация и подготовка за предаването ѝ в полза на чужда държава, предаде Ройтерс.

Двайсет и четиригодишният Теди Йънг е обвинен в извършването на две престъпления и се очаква да се яви по-късно днес пред Уестминстърския магистратски съд в Лондон. Полицията не съобщи за коя чужда държава се отнасят обвиненията.

„Това са изключително сериозни обвинения срещу действащ военнослужещ", заяви в изявление командир Хелън Фланаган, ръководител на лондонската служба за борба с тероризма, пише БТА.

„Работихме в тясно сътрудничество с колегите от съответните оперативни звена на Министерството на отбраната, докато разследването ни напредваше, за да гарантираме, че могат да бъдат предприети необходимите мерки за ограничаване на всички потенциални рискове, свързани със случая."

Полицията уточни, че обвиненията не са свързани с неотдавнашното разследване на инцидент във военновъздушната база на Кралските военновъздушни сили „Феърфорд", за който американски представители заявиха, че е бил свързан с потенциална атака с ирански дрон.

Очаква се обвиняемият да се днес пред Уестминстърския магистратски съд в Лондон.

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