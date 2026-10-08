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Един загинал след срутването на сграда в Истанбул, трима се издирват

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Кадър: @haberton_com, Х

Сградата, която се срути тази сутрин в район Малтепе в Истанбул, причини смъртта на един човек. Към настоящия момент трима души все още се издирват, а спасените са 11. Това съобщи в официалния профил във Фейсбук министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифтчи.

"Броят на гражданите, които бяха извадени изпод развалините благодарение на издирвателно-спасителните дейности, вече е 11. За съжаление един гражданин загуби живота си. Изказваме съболезнования на семейството му. Екипите ни работят непрекъснато и с всички свои възможности, за да стигнат до тримата души, за които се предполага, че са под развалините", написа турският вътрешен министър.

Сигналът за рухването на първите три етажа на седеметажна сграда беше подаден тази сутрин в 5:40. В сградата е имало 12 апартамента, в които по официални данни са живеели 33 души. На партера се е помещавало ателие, в което не е имало хора по време на срутването. Тези от горите етажи са изведени с помощта на спасителните екипи, пише БТА.

От сградата беше издадено и 14-годишно дете, което е без опасност за живота. По информация на здравния министър на Турция Кемал Мемишоглу петима души са откарани в болница и получават медицински грижи.

Кадър: @haberton_com, Х

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