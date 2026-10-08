12 жертви след руски удар по автобус в Украйна

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Най-малко 12 души загинаха в украинския град Краматорск, в Донецка област, след руски удар по автобус, предаде Укринформ, като се позова на информация от местния Общински съвет в приложението Телеграм. Ранените според постъпилите до момента там данни са поне 13.

"Руснаците удариха автобус в Краматорск. В момента на атаката в превозното средство е имало пътници", се казва в съобщението.

Според агенция Ройтерс, която се позовава на началника на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин, ранените са 14. Той е публикувал в социалните мрежи кадри на унищожен автобус, пише БТА.

На 7 октомври руски дрон нанесе удар по автобус в Славянск, също в Донецка област, ранявайки шофьора. В друг район на града безпилотен летателен апарат удари автомобил, като уби мъж и рани жена, припомня изданието.