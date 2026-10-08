Молдовски лидер на мрежа за наемни убийци е задържан в Истанбул

Гражданин на Молдова и лидер на международна организирана престъпна група Юрий Радулов, за когото се смята, че оглавява мрежа за наемни убийства в цяла Европа, бе задържан при съвместна акция на турската полиция и турското разузнаване (МИТ) в истанбулския квартал „Фатих", съобщи вестник „Хюриет".

Според съобщеното от турските власти и сведенията от разследването Молдова е поискала издаване на червена бюлетина от страна на Интерпол за 50-годишния Радулов, известен и с прякора си „Бобъра" (Babior), за извършени от него редица тежки престъпления, сред които са посочени 10 убийства и 11 опита за убийство, пише изданието.

Радулов е прекарал близо 25 години в затвора след ареста си през 2001 г., след като бива условно освободен през март 2025 г., като впоследствие напуска Молдова и се укрива, пише БТА.

В рамките на разследването е установено, че след освобождаването си Радулов е преминал през България, преди да влезе нелегално на турска територия. По-късно Интерпол налага официална забрана за влизането му в Турция, след което Бюрото за издирвани лица към Службата за обществена безопасност в Истанбул започва да го следи.

Установено е, че на турска територия той постоянно е сменял адресите си, като е пребивавал последователно в наети жилища в истанбулските квартали „Фатих" и „Гюнгьорен" заедно със съпругата си.

След физическо и техническо наблюдение екипите от Отдела за борба с организираната престъпност са локализирали точното му местонахождение във „Фатих" и са преминали към арест. При обиска у заподозрения са намерени фалшиви документи за самоличност. Първоначално той е отрекъл истинското си име, но при последвалия разпит в полицейското управление е признал самоличността си.

Срещу Радулов е образувано наказателно производство за фалшифициране на официални документи поради използването на фалшива самоличност. Паралелно с това са задействани процедури за депортирането му и предаването му на международните правосъдни органи. Турските власти съобщават, че продължават разследването около мрежата от контакти и дейността на престъпната му група на територията на страната.