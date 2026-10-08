Десетки хипнотизатори и тв лечители, както и много почитатели изпращат Кашпировски на Троекуровското гробище в Москва

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Десетки хипнотизатори и езотерици от цяла Русия присъстваха на погребението на Анатолий Кашпировски, което се проведе на Троекуровското гробище.

Стотици фенове присъстваха на прощалната церемония. Известният магьосник Иван Кулебякин също беше забелязан на службата.

Анатолий Кашпировски почина на 3 октомври след битка с рак на жлъчните пътища. Той беше психотерапевт и телевизионен лечител, лекуващ нашите баби и дядовци от техните болести през екрана на телевизора. Сеансите му бяха предавани и в България, когато ретранслираха съветска програма "Первий канал".