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Бившия президент Мадуро и жена му ги грозят обвинения за изтезания

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Николас Мадуро

На бившия президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му може да бъдат повдигнати допълнителни обвинения в САЩ - за изтезания, предаде ДПА, като се позова на телевизии Си Би Ес и Си Ен Ен. Агенцията отбелязва, че това става няколко месеца след задържането на двамата от американски военни и отвеждането им в САЩ.

Според Си Ен Ен новите обвинения могат да бъдат повдигнати от прокуратурата в Ню Йорк още днес, пише БТА.

Освен вече повдигнатите обвинения в „наркотероризъм" се очаква американската прокуратура да обвини Мадуро и в изтезания на американски граждани, задържани във Венецуела. Тези нови обвинения са свързани с незаконното задържане и изтезанията на повече от 12 американски граждани във венецуелски затвори по време на управлението на Мадуро.

Мадуро беше президент от 2013 до 2026 г. начело на социалистическо правителство, като управляваше страната по авторитарен начин. В този период икономиката на страната с доказано най-големите петролни запаси в света беше белязана от лошо управление, корупция и санкции.

През януари Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха задържани от американски специални части в столицата Каракас при спорна операция. Критици определиха действията като нарушение на международното право.

Оттогава Вашингтон и новото венецуелско ръководство разшириха сътрудничеството си, особено в петролния сектор.

Делото срещу бившия венецуелски лидер и съпругата му се очаква да започне на 1 юни 2027 г.

Шейсет и три годишният Мадуро е обвинен също, че в продължение на години е използвал президентския си пост и предишните си държавни постове, за да улеснява контрабандата на хиляди тонове кокаин към САЩ.

Мадуро и Флорес досега отричат обвиненията и твърдят, че САЩ са ги отвлекли. От задържането си двамата се намират в арест в Бруклин, Ню Йорк.

Николас Мадуро

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