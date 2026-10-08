ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Литва засилва военната охрана на границата с руски...

Времето София 24° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/23697858 www.24chasa.bg

Литва засилва военната охрана на границата с руския Калининград

672
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Калининград Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Литва засилва охраната на границата си с руския полуексклав Калининград като превантивна мярка, заяви днес министърът на вътрешните работи Мартинас Кателинас, предаде ДПА.

Кателинас съобщи, че е поискал от министъра на отбраната Робертас Каунас да изпрати военнослужещи в подкрепа на граничните служители. Той подчерта, че обстановката по границата засега е спокойна и предприетите действия имат изцяло превантивен характер.

Каунас одобри разполагането на армейски части и заяви пред литовското радио, че до 100 военнослужещи ще участват в охраната на границата, пише БТА.

Предвижда се те да останат в района на Калининградска област няколко седмици, като както продължителността на мисията, така и числеността на военните могат да бъдат променени в зависимост от развитието на обстановката.

Литва, която е член на Европейския съюз и НАТО, граничи с руската Калининградска област и с Беларус, близък съюзник на Москва. След началото на руската инвазия в Украйна Вилнюс възприема заплахата за собствената си сигурност като особено сериозна.

И двамата министри посочиха като една от причините за решението инцидент на границата между Латвия и Беларус, при който маскирани лица са направили предполагаем опит да прехвърлят нелегално група мигранти през границата.

Калининград

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание