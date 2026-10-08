Кремъл: Путин ще обсъди с Пезешкиан излизане на Иран от ядрения договор

Кремъл съобщи, че руският президент Владимир Путин може да обсъди с иранския си колега Масуд Пезешкиан темата за евентуалното излизане на Техеран от Договора за неразпространение на ядрените оръжия (ДНЯО) на предстоящите срещи на върха на Общността на независимите държави (ОНД) и на Каспийския екологичен форум в Туркменистан, предаде ТАСС.

По-рано заместник-председателят на иранския парламент Али Никзад каза, че законодателният орган ще разгледа предложение за излизане на Ислямската република от ДНЯО.

„Ако иранската страна сметне за необходимо да ни информира за това и ако тези планове наистина са в процес на реализация, тогава, разбира се, темата ще бъде повдигната", заяви днес пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Той обаче добави, че е важно да се разбере доколко това е приоритет в дневния ред, понеже „темата е повдигната от парламентаристи". Песков посочи, че тези изказвания „невинаги... съответстват напълно на реалните планове за външнополитическата дейност" на дадена държава, пише БТА.