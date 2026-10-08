Изследвания откриха силни успокоителни в организма на Йоргос Мазонакис

В организма на гръцкия изпълнител Йоргос Мазонакис, починал по време на плазмафереза, се откриват следи от бензодиазепини, показват първите резултати от токсикологичните изследвания, съобщава гръцката телевизия "Скай".

Йоргос Мазонакис почина на 9 септември на 54-годишна възраст по време на процедура за пречистване на кръвта. По случая бяха задържани двама лекари, които са съпрузи.

Изследвания вече откриха наличие на пропофол, силен анестетик, използван в медицински условия за предизвикване на седация и анестезия, пише БТА.

Намерените вещества са от класа на бензодиазепиновите препарати, които действат върху централната нервна система и се прилагат за краткосрочно намаляване на тревожността, пристъпите на паника, паническото разстройство, безсънието, епилептичните припадъци.

Очакват се резултатите от специализирани лабораторни анализи, които да установят с точност какво е количеството на конкретните вещества в организма на Мазонакис.

Според информацията до момента в клиниката, където Мазонакис почина, са търсили с помощта на изкуствен интелект как трябва да се действа при прием на пропофол и мидазолам, който е лекарство от класа на бензодиазепините със сънотворно, седативно и амнезично действие.

Специалисти проверяват възможните последствия на организма при съвместното прилагане на двете вещества. Резултатите от изследванията се очаква да дадат повече информация за условията, при които е настъпила смъртта на Мазонакис. Гръцките здравни власти проверяват дали сривът на организма е свързан с процедурата, на която е бил подложен гръцкият изпълнител, и медикаментите, които са му били дадени, или Мазонакис е имал сериозен здравословен проблем.