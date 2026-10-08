Хърватска депутатка пита за спряната ваксинация с българска БЦЖ ваксина

Хърватската депутатка Мария Селак Распудич поиска от министъра на здравеопазването на Хърватия Ирена Хръстич отговори по шест въпроса, свързани със спирането на задължителната ваксинация с БЦЖ ваксини на българския производител "Бул Био", съобщи хърватската национална телевизия ХРТ.

Сред въпросите е защо, ако последните случаи на предполагаеми нежелани реакции са били официално регистрирани на 29 юни, е било необходимо да минат близо три месеца преди спирането на ваксината. По думите на Селак Распудич опасенията на родителите на близо 60 000 деца, ваксинирани с изтеглената партида, са се засилили след съобщението на българския производител, че при две деца е била приложена доза десет пъти по-висока от предписаната.

Депутатката поиска да бъде изяснено кой и как ще разследва качеството на ваксината и кога се очакват резултатите, както и колко дози и на каква цена Хърватия е закупила от производителя и колко от тях остават неизползвани.

Селак Распудич пита и откъде от "Бул Био" са получили информацията за неправилно приложените дози. Тя настоява да бъде изяснено дали хърватската Агенция за лекарства и медицински изделия (ХАЛМЕД), на която са докладвани страничните ефекти като компетентна агенция, разполага с данни за дозите, приложени на децата, и ако разполага, защо не е опровергала категорично твърдението на производителя. Депутатката иска информация и за конкретните действия, които ХАЛМЕД предприема по случая, пише БТА.