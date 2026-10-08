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Две са вече жертвите в срутената сграда в Истанбул, 10 са спасени

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Срутената сграда в Истанбул Снимка: Ройтерс

Жертвите на сградата, която се срути тази сутрин в район Малтепе в Истанбул, вече са две. Към настоящия момент двама души все още се издирват, а спасените са 10, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

По-рано вътрешният министър на Турция Мустафа Чифтчи съобщи в своя Фейсбук профил за една жертва.

Сигналът за рухването на първите три етажа на седеметажна сграда беше подаден тази сутрин в 5:40 ч. местно (и българско) време. В сградата е имало 12 апартамента, в които по официални данни са живеели 33 души, но към момента на срутването в нея е имало 14 души. На партера се е помещавало ателие, в което не е имало хора, а обитатели на горните етажи са изведени с помощта на спасителни екипи.

От сградата беше извадено и 14-годишно дете, което е без опасност за живота. По информация на здравния министър на Турция Кемал Мемишоглу петима души са откарани в болница и получават медицински грижи.

Срутената сграда в Истанбул

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