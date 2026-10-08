ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът оправда софийския зам.-кмет по „Околна среда...

Времето София 25° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23698896 www.24chasa.bg

Иранското разузнаване се интересува от US военните бази в Германия

1604
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Военна база. Снимка: Снимка: Архив

Иранските разузнавателни служби са насочили вниманието си към американските военни бази в Германия, включително "Рамщайн" и "Шпангдалем", предаде Ройтерс, позовавайки се на германския седмичник "Виртшафтсвохе".

Агенцията отбелязва, че това става на фона на опасения за потенциални тайни атаки, свързани с конфликта в Близкия изток.

Израел предупреди партньорите си от САЩ и Германия преди три седмици за потенциална заплаха, като безпокойството се отнася към базите, подкрепящи военните операции и логистиката на САЩ, свързани с конфликта с Иран, се посочва в доклада, който се позовава на няколко източници от западни разузнавателни служби, пише БТА.

Министерството на отбраната на Германия и американските сили в страната за момента не са отговорили на молбата за коментар на ДПА, отбелязва агенцията.

Военна база.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Мама 24

Водещи новини

По-малко търсене, повече гледане: новият EON в „Без напрежение“ (Видео)