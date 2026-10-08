Иранското разузнаване се интересува от US военните бази в Германия

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Иранските разузнавателни служби са насочили вниманието си към американските военни бази в Германия, включително "Рамщайн" и "Шпангдалем", предаде Ройтерс, позовавайки се на германския седмичник "Виртшафтсвохе".

Агенцията отбелязва, че това става на фона на опасения за потенциални тайни атаки, свързани с конфликта в Близкия изток.

Израел предупреди партньорите си от САЩ и Германия преди три седмици за потенциална заплаха, като безпокойството се отнася към базите, подкрепящи военните операции и логистиката на САЩ, свързани с конфликта с Иран, се посочва в доклада, който се позовава на няколко източници от западни разузнавателни служби, пише БТА.

Министерството на отбраната на Германия и американските сили в страната за момента не са отговорили на молбата за коментар на ДПА, отбелязва агенцията.