Издирват шофьор на кола с български номера за превоз на мигранти след гонка в Солун (Видео)

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Преследване на кола с български регистрационни табели в центъра на Солун, превозваща мигранти, вдигна гръцката полиция на крак рано тази сутрин, съобщават местните медии.

Шофьорът е преминал на червен светофар и се е блъснал в паркирани коли.

Колата с нелегални мигранти е тръгнала от Серес. Била е забелязана от полицейските екипи и не е спрял при сигнал.

Последвала е гонка с полицията и преследването стигнало до центъра на Солун.

Шофьорът е карал по главни пътища и не спрял на червен светофар в опита си да избяга от преследващите го полицаи, съобщава bTV.

На кръстовище българският автомобил е спрял след удар с паркирани коли. В превозното средство са открити 7 нелегални мигранти.

Шофьорът избягал пеша, а гръцката полиция е започнала издирването му.