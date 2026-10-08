Оцелялата след два опита за екзекуция Криста Пайк започна да ходи отново

Физическото ѝ състояние остава тежко, а ръцете ѝ са сериозно увредени

Криста Пайк, която оцеля след два последователни опита да бъде екзекутирана чрез смъртоносна инжекция в американския щат Тенеси, вече е в съзнание и прави първи опити да се движи из болничната си стая. Информацията за актуалното състояние на 50-годишната Пайк съобщи нейният адвокат Стивън Ферел пред радио програмата Би Би Си. По думите му тя продължава да изпитва странични ефекти след като е инжектирана с отровното вещество пентобарбитал по време на насрочената екзекуция на 30 септември.

Ферел обясни, че за първи път Пайк е изправена и ходи, макар и само из стаята си на много къси разстояния. Физическото ѝ състояние остава тежко, като ръцете ѝ са сериозно увредени и тя не може да ги използва пълноценно. Адвокатът допълни, че в ментално отношение тя е сравнително адекватна, но същевременно е доста объркана, лесно губи нишката на мисълта си и забравя накъде е тръгнала.

Пайк е била откарана в болницата в критично състояние и без съзнание, след като на затворническите разбрали, че тя няма да умре. В по-ранни съобщения защитата ѝ посочи, че тя е била буднa, говорила е и е изпитвала гняв и объркване, като в онзи етап е била прикована с белезници към леглото. Въпреки че късно във вторник състоянието ѝ се е подобрило до „сравнително добро", нейният екип подчертава, че все още не се знае дали няма да има трайни увреждания, и настоява тя да получи необходимата психологическа подкрепа.

Криста Пайк излежава смъртна присъда за бруталното убийство на 19-годишната Колийн Слемър през 1995 година. По онова време 18-годишната Пайк и нейният тогавашен 17-годишен приятел Тадарил Шип се запознават със Слемър в трудов лагер за младежи с проблеми, след което я пребиват, измъчват и убиват. Шип бе пожален от смъртно наказание, тъй като към момента на престъплението не е бил пълнолетен, и той остава в затвора. Проваленият опит за екзекуция бе наречен „пълен хаос" от майката на убитото момиче, която е сред хората, настояващи за прилагането на най-тежкото наказание.

Случаят навлиза в напълно непозната територия, тъй като Пайк се смята за единствения човек, оцелял след опит за екзекуция със смъртоносна инжекция, а експерти определят случилото се като безпрецедентно. Юридическият ѝ екип, който още преди екзекуцията предупреди, че здравословното ѝ състояние би затруднило този метод, се противопоставя на нов опит със същото вещество. Те призовават губернатора на Тенеси Бил Лий да замени наказанието ѝ с доживотен затвор без право на помилване.

Междувременно привържениците на смъртното наказание настояват за смяна на метода, като сенатор Марша Блекбърн призова за връщане на електрическия стол. На запитване по време на съдебно изслушване главният прокурор на Тенеси заяви, че не знае дали се планира нова дата за екзекуцията. Засега губернаторът Бил Лий е разпоредил спиране на всички екзекуции в щата до края на годината и изисква пълно разследване, а междувременно шефът на щатските затвори подаде оставка.

Съдия И'Ашия Майлс разпореди на щата Тенеси да запази абсолютно всички доказателства от стаята на екзекуцията, включително венозни системи, спринцовки, опаковки, листовки и етикети, както и пълната документация за психологическото състояние на Пайк. Съдът предупреди властите да внимават да не изгубят или изтрият информация, тъй като събраните материали могат да положат основата за бъдещ съдебен иск срещу щата.