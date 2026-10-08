Украински преговорен екип отива в САЩ утре

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Украински преговарящи ще посетят САЩ за разговори утре и в събота, заяви украинският президент Володимир Зеленски, като призова същевременно американския си колега Доналд Тръмп да засили натиска върху Русия, предаде Ройтерс.

"Не може от една страна да се преговаря с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга да се казва, че се намираме в някакъв вид дипломатически застой", посочи украинският президент по време на посещението си в северния украински град Прилуки след предприетата смъртоносна руска атака там.

Зеленски предупреди също, че Китай в момента разработва аналог на американската сателитна система "Старлинк" и си сътрудничи с Русия по този въпрос.

"Китайците отбелязват напредък и го споделят с Русия", изтъкна президентът, като отново призова САЩ да разшири покритието на системата "Старлинк" на територията на Украйна, така че страната да противодейства на руските ракетни установки.

Володимир Зеленски определи също така като "ужасна грешка" решението на Европейския съюз да отмени санкциите, наложени на двамата влиятелни руски милиардери Алишер Усманов и Михаил Фридман.

В Прилуки украинският президент подчерта, че Киев ще отговори на това решение като включи "още 10 лица" в санкционния си списък, пише БТА.