72-годишна била тартор на мрежа за пране на пари в Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германската полиция и митническите власти задържаха четирима души по подозрение за участие в мрежа за пране на пари, съобщиха днес прокуратурата и митническата служба в югозападния град Щутгарт, предаде ДПА.

При операцията с участието на 300 служители на реда вчера са претърсени над 30 обекта в седем германски провинции.

Основната заподозряна е 72-годишна жена, задържана в района на Щутгарт. Според разследващите тя е ръководела мрежа, действала на територията на цялата страна, която е предлагала услуги за изпиране на незаконно придобити средства на други престъпници. Предполага се, че жената е използвала няколко фалшиви самоличности, пише БТА.

Още трима предполагаеми участници в мрежата са задържани в района на Щутгарт, в Хамбург и в окръг Липе, провинция Северен Рейн-Вестфалия. Срещу четиримата е била издадена заповед за арест и понастоящем им е наложена мярка задържане под стража.

Според разследващите заподозрените са изградили сложна мрежа от множество банкови сметки в Германия и чужбина, както и няколко фиктивни дружества. Предполага се, че чрез тези сметки са изпрани няколкостотин хиляди евро, придобити чрез измами.

Разследващите подозират също, че групата е предлагала и други незаконни услуги, включително логистично съдействие за внос на наркотици и издаване на фиктивни фактури с цел прикриване на недеклариран труд.

При претърсванията в седемте провинции са иззети различни доказателства, включително около 75 000 евро (84 000 долара) в брой, както и две огнестрелни оръжия с боеприпаси.