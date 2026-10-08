Бури и проливни дъждове наводниха Италия (Видео)

Бури и проливни дъждове нанесоха щети в цяла Италия, предаде АНСА.
В Рим проливните дъждове за пореден път доведоха до наводняване на улици. Вода потече и в някои метростанции, като например тази при гара „Термини“.
Пожарникарите трябваше да реагират на 120 сигнала за наводнени улици и повалени от бурните ветрове дървета.
Наводнения и нарушения в транспорта имаше и в Неапол след проливен дъжд, пише БТА.
На остров Иския мълния порази църква и нанесе щети.
Във Виареджо бурята нанесе щети по сгради и повали дървета.
Близо до Пиза премина торнадо и отнесе покрива на фабрика.
⛈️Numerosi allagamenti segnalati nell'area nord di Napoli a causa delle intense precipitazioni in corso. Segnalati accumuli pluviometrici anche fino a 70 mm. Video di Teleclub della situazione a Giugliano, Villaricca, Mugnano e Marano. Dati stazioni ECOWITT. https://t.co/yY57JTEY7f— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) October 8, 2026