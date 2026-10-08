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Бури и проливни дъждове наводниха Италия (Видео)

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СНИМКА: Pixabay

Бури и проливни дъждове нанесоха щети в цяла Италия, предаде АНСА.

В Рим проливните дъждове за пореден път доведоха до наводняване на улици. Вода потече и в някои метростанции, като например тази при гара „Термини“.

Пожарникарите трябваше да реагират на 120 сигнала за наводнени улици и повалени от бурните ветрове дървета.

Наводнения и нарушения в транспорта имаше и в Неапол след проливен дъжд, пише БТА. 

На остров Иския мълния порази църква и нанесе щети.

Във Виареджо бурята нанесе щети по сгради и повали дървета.

Близо до Пиза премина торнадо и отнесе покрива на фабрика.

СНИМКА: Pixabay

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