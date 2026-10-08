Европарламентът обяви изборите в Русия за Държавна дума за фиктивни

Европейският парламент разкритикува остро проведените в Русия избори за Държавна дума, определяйки ги като напълно фиктивни, фалшиви и проведени в атмосфера на страх на фона на продължаващата незаконна военна агресия на Москва срещу Украйна.

В специална резолюция, приета от Комисията по външни работи и Пленарната сесия на Европарламента с четиристотин осемдесет и два гласа „за", четиридесет и един „против" и тридесет и девет „въздържал се", евродепутатите категорично отхвърлиха вота от осемнадесети до двадесети септември като нито свободен, нито честен. Текстът осъжда всички изборни нарушения на режима на президента Владимир Путин и дългогодишното умишлено унищожаване на всякакви остатъци от демокрация в страната, съобщиха от пресцентъра на институцията.

От Страсбург отбелязват, че по време на гласуването е имало пълна липса на условия за демократичен процес, като са липсвали истински алтернативни кандидати, свободни медии, надеждни наблюдатели и политическа свобода, а критиците на режима системно са били лишавани от свобода, убивани или принуждавани да напуснат страната.

Осъжда се и фактът, че така наречените избори са проведени в окупираните от Русия украински области Донецка, Херсонска, Луганска и Запорожка, както и в Приднестровския район на Молдова и грузинските региони Абхазия и Цхинвали или Южна Осетия.

В резултат на това Европейският парламент официално отказва да признае руската Държавна дума за законен представител и законодателен орган на Руската федерация с всички произтичащи от това правни и политически последици. Евродепутатите призовават държавите членки на Европейския съюз да приемат същата позиция на непризнаване, да се въздържат от официални контакти с новосъздадената Дума и нейните членове, да се противопоставят на участието на нейни представители в междупарламентарните асамблеи, както и да не допускат нормализиране на участието на Русия в международни спортни и културни събития.

Резолюцията настоява за въвеждане на нови, широкообхватни ограничителни мерки срещу лица и образувания, участващи в политическото преследване в Русия и агресивната война срещу Украйна. Тези санкции следва да засегнат съдии, прокурори, длъжностни лица от Федералната служба за финансов мониторинг Росфинмониторинг, оперативни лица, замесени в репресии, членове на Централната избирателна комисия на Русия и организаторите на изборните процеси в окупираните територии.

Макар текстът да призовава за продължаване на подкрепата за руските демократични сили, които се борят за демократично бъдеще и се противопоставят на войната и хибридните атаки срещу Европа, Европарламетът препотвърждава, че нормализиране на отношенията с Москва е невъзможно.

То преминава през справедлив и траен мир за Украйна, основан на нейната пълна териториална целокупност, пълно изтегляне на руските войски, освобождаване на военнопленниците, връщане на принудително депортираните украински деца, изплащане на пълни репарации и компенсации, както и търсене на пълна наказателна отговорност за извършените престъпления, заявяват оттам.