Великобритания санкционира финансовия сектор, търговията с петрол и военната промишленост на Русия

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Британското външно министерство съобщи, че налага нови санкции срещу физически и юридически лица, свързани с производството и транспортирането на руски петрол, както и с подпомагането на руското военното производство и заобикалянето санкциите срещу финансовите услуги, предаде Ройтерс.

В "черния списък" са добавени 12 петролни танкера, които според Великобритания са част от руския сенчест флот, пише БТА.

Санкции се налагат и срещу три криптоборси и две платформи за плащания, за които Лондон подозира, че се използват от Москва за заобикаляне на финансовите санкции.

Британското министерство посочва, че две от санкционираните юридически лица са обработвали и улеснявали трансакции с руската платформа за сенчесто банкиране А7.

Мерките засягат и 17 физически и юридически лица, участващи в доставката на стоки с двойна употреба, които Великобритания, САЩ и ЕС оценяват като жизненоважни за военните усилия на Русия. Става въпрос за вносители на металорежещи машини, електроника и материали, критични за производството на ракети и дронове.