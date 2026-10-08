Един загинал и трима ранени при атака срещу военен микробус в Иран

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Въоръжени мъже са нападнали автомобил, превозващ ирански военнослужещи, в нестабилна провинция в югоизточната част на страната, като са убили един човек и са ранили трима други, съобщиха държавни медии, цитирани от Франс прес.

"Микробус, превозващ личен състав на подразделение, разположено по крайбрежието на Макран", на Оманския залив, "е бил подложен на въоръжено нападение тази сутрин", на път за дежурство в провинция Систан и Белуджистан, съобщи официалната агенция ИРНА. Агенцията не уточнява дали загиналият е военнослужещ.

В същата провинция е бил убит и полицай, загинал при "терористично нападение, извършено от въоръжени бандити" срещу патрул, съобщи местната полиция. "Няколко терористи са били ранени и са избягали".

Провинция Систан и Белуджистан, която граничи с Пакистан и Афганистан, отдавна е сцена на сблъсъци между иранските сили за сигурност, бунтовнически групировки и наркотрафиканти, пише БТА.

Това е една от най-бедните провинции на Иран и е населена предимно с белуджи, които изповядват сунитския ислям в страна с преобладаващо шиитско население.