Британски моряк, обвинен в шпионаж, използвал тъмната мрежа да се свърже с Русия

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Моряк от британския Кралски военноморски флот днес се яви пред съда в Лондон по обвинения в шпионаж в полза на Русия, предаде Асошиейтед прес.

Двадесет и четири годишният Теди Янг е обвинен в две нарушения на Закона за национална сигурност, включително подготовка за разкриване на защитена информация между ноември 2024 г. и май 2025 година, съобщи, лондонската полиция. Янг е обвинени, че през посочения период е придобил, копирал, записал и съхранил защитена информация в полза на чуждестранна сила.

Янг е в ареста от вторник, когато бе задържан в дома си в Бедфордшър, северно от Лондон.

Според прокуратурата Янг използвал „тъмната мрежа“, за да се опита да се свърже с руските власти и изготвил чернова на съобщение, чрез което „се опитал да установи контакт с потенциален заплашителен актьор“.

Янг е постъпил на служба във военноморския флот през април 2024 г. и според прокуратурата извършил противозаконните действия по време на първата си мисия, започнала през ноември 2024 година.

Той вече бе задържан веднъж на 21 май 2025 г., но тогава бе освободен под гаранция до приключване на разследването. Достъпът му до класифицирана информация тогава беше отнет и той беше отстранен от длъжност.

Кралският военноморски флот потвърди, че е бил арестуван негов военнослужещ, но отказа допълнителен коментар, като се позова на продължаващото съдебно производство.