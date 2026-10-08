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Аракчи: Дипломатическият процес все още е в ход

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Абас Аракчи КАДЪР: Екс/@araghchi

Иран все още разглежда отговора на Вашингтон във връзка с предложението му, съгласно което Ормузкият проток би могъл да бъде отворен отново в рамките на седемдневен срок, и може да даде отговор до няколко дни, заяви иранският министър на външните работи Абас Аракчи, цитиран от иранската осведомителна агенция "Тасним". 

"Дипломатическият процес все още е в ход", каза Аракчи, цитиран и от Ройтерс.

По-рано днес говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи обвини държавния секретар на САЩ Марко Рубио в "изопачаване на историческите факти", съобщи иранската новинарска агенция ИРНА. 

"Изопачаването на историческите факти не може да заличи от общественото съзнание реалността на многократните нарушения на поети ангажименти от страна на САЩ", подчерта Багаи, цитиран от БТА. 

Преди това Рубио посочи, че Техеран "многократно е пропускал възможността за споразумение". 

 

Абас Аракчи КАДЪР: Екс/@araghchi

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