Владимир Кличко поиска полицията да разследва изчезнало имущество на Хейдън Панетиър

След трагичната и внезапна смърт на актрисата Хейдън Панетиър, бившият ѝ годеник Владимир Кличко предприе решителни правни действия в защита на финансовите интереси на общата им 11-годишна дъщеря Кая. 50-годишният бивш световен шампион по бокс е внесъл ново заявление към молбата си за временно настойничество над наследството на Панетиър, съобщава сп. People.

Панетиър почина на 16 август на 36-годишна възраст, след като бе намерена в безсъзнание в имот в Грийнвил, Южна Каролина. Въпреки своевременната медицинска помощ, оказана от екипите на място, тя бе обявена за мъртва, а разследването на обстоятелствата около смъртта ѝ продължава.

Според съдебни документи Кличко настоява за спешни мерки и съдействие от страна на правоохранителните органи. Той твърди, че лице от обкръжението на Панетиър, което не е част от семейството, е заложило нейни лични вещи и бижута в заложна къща. От документацията става ясно, че въпросната заложна къща отказва да върне ценностите без официална намеса на полицията.

Опасенията на Кличко за разпиляване на имуществото не са нови. Миналия месец той поиска временно настойничество, изтъквайки, че Кая е единственият законен наследник и бавенето на процедурите може да нанесе преки финансови щети върху бъдещето ѝ. Още преди да почине, самата Панетиър е предприела мерки за сигурност. Наела е охранителна фирма, сменила е ключалките на дома си и е преместила ценни дизайнерски дрехи поради опасения от неразрешен достъп. Кличко предупреждава, че съществува реален риск същото лице да продължи с опитите за присвояване, като добавя, че външни хора вече са получили достъп до имейла на Хейдън и са унищожили съобщения.

Историята на връзката им започва през 2008 г., а през 2013 г. двамата се сгодяват. Година по-късно се ражда дъщеря им Кая. След раздялата им през 2018 г. попечителството над детето бе присъдено изцяло на Кличко. Скръбта си след трагедията той изрази в емоционално съобщение, описвайки дълбокия шок за семейството и подчертавайки, че макар вече да не са били заедно, Хейдън винаги ще остане важна част от живота му като майка на дъщеря им.