Зеленски: Руският удар по автобуси в Краматорск няма да остане без отговор

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че смъртоносният руски удар, поразил два автобуса в Краматорск, ключов град на фронта в Източна Украйна, "няма да остане без отговор", предаде Франс прес.

"Няма да оставим това нападение без отговор. Русия се опитва да унищожи всеки живот в Донбас и светът трябва да даде твърд отговор", заяви Зеленски след атаката, цитиран от БТА.

Според него ударът е отнел живота на 30 души и е ранил 18. Той предупреди, че броят на жертвите може да нарасне още.

По-рано Ройтерс съобщи за 33 загинали.