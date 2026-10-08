Хърватия допусна, че има грешка за десетократно по-високата доза на българската БЦЖ

Твърденията на българския производител на БЦЖ ваксина, че на деца в Хърватия е била поставена доза, десетократно по-висока от предписаната, вероятно се дължат на грешка при въвеждането на данните в Европейската система за докладване на нежелани странични ефекти, заяви днес директорът на Хърватския институт за обществено здраве Крунослав Цапак, цитиран от ХИНА.

"Ние проверихме тези доклади и в тях не се казва, че е направена грешка при ваксинацията (и) че е била използвана доза, десет пъти по-висока от предписаната", каза той, цитиран от БТА.

Представители на Хърватския институт за обществено здраве смятат, че стойността 0,5 е била въведена по грешка вместо 0,05, когато докладът е бил въведен електронно в Европейската система за нежелани странични ефекти, поради което е изглеждало, че на децата е поставена десетократна доза. Българският производител е получил информацията от тази база данни, каза Цапак, като уточни, че това все още предстои да бъде потвърдено. Той заяви, че институтът ще влезе във връзка с лицата, поставили ваксините.

Ако тестовете за качество покажат, че ваксината е безопасна и отговаря на нужните стандарти, няма причини производителят да бъде сменен, допълни Цапак.

Той каза още, че експертите ще обмислят дали е дошло време Хърватия да прекрати всеобщата ваксинация срещу туберкулоза, доколкото случаите в страната са спаднали под седем на 100 хиляди жители. Такова решение все още не е взето, защото случаите леко са се увеличили през последните години заради пристигането на чуждестранни работници, обясни Цапак.

Директорът на Хърватския институт по обществено здраве каза още, че децата, които не са били ваксинирани в родилните отделения заради изтеглянето на ваксината, ще могат да бъдат ваксинирани по-късно от педиатъра си. Ваксинационното покритие в Хърватия, което в момента е 95,7 процента, може да бъде наваксано.

Хърватската министърка на здравеопазването Ирена Хръстич успокои родителите, че децата, които нямат симптоми и са ваксинирани преди повече от година и половина, нямат причини да се притесняват.

Тя допълни, че на този етап няма смисъл да се дискутират евентуални санкции, защото окончателната ситуация остава неясна. На въпрос за възможни съдебни искове от родители, Хръстич отговори, че не би имало основание за съдебни дела, ако се окаже, че става въпрос за нормални странични реакции, посочени от производителя.

По искане на Хърватската агенция за лекарствата и медицинските изделия в понеделник беше спряно разпространението и употребата на всички партиди БЦЖ ваксина на българския производител "Бул Био" заради информацията на четири предполагаеми случая на остеомиелит при малки деца през тази година. Това е много рядък страничен ефект от БЦЖ ваксината.