Дим се издига над летището в Рияд (Видео)

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Дим се издига от самолет на летището в Рияд, съобщиха очевидец и трима души, запознати със случая, цитирани от Ройтерс. Саудитските власти към момента не са потвърдили официално случая.

Смята се, че самолетът е бил празен.

Саудитска Арабия вчера каза, че един човек е бил убит при удар по летището в Рияд, а още двама – при атака срещу летище Абха в югозападната част на страната.

Няколко експлозии бяха чути днес в столицата на Саудитска Арабия, включително една на летището в Рияд, което е преустановило работа, каза очевидец, цитиран от Асошиейтед Прес и БТА.

Това се случва в момент, когато йеменските бунтовници хуси вземат на прицел инфраструктурата на кралството, въпреки че към момента няма официална информация за причините за експлозиите и никой не е поел отговорност.

Според очевидци всички изходящи полети са отменени и пътниците са били инструктирани да се евакуират от летището. По думите им терминалът е препълнен с пътници, на които е било казано да се евакуират без чекирания си багаж.

По информация от сайта за проследяване на полетите „Флайтрадар24“ (Flightradar24) от ранния следобяд местно време нито един самолет не е излетял или кацнал на летището в Рияд.

Оглавявана от Саудитска Арабия коалиция, която се сражава срещу бунтовниците в Йемен заяви, че е прехванала две ракети, изстреляни от хусите към саудитската столица.