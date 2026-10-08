Дронове поразиха център за данни на руската компания „Яндекс“ (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дронове поразиха център за данни на руската компания "Яндекс", водеща в страната в областта на изкуствения интелект и технологиите, съобщи днес дружеството, цитирано от Ройтерс.

Това е първата голяма атака срещу руски център за данни от началото на войната в Украйна.

"Яндекс" съобщи, че нападението срещу центъра ѝ в Сасово, един от петте ѝ големи центъра за данни, е предизвикало пожар и е наложило временно спиране на работа на обекта, в който се намират десетки хиляди сървъри. Компанията уточни, че работи по възстановяването на засегнатите услуги.

Дружеството, често наричано "руския Гугъл", заяви, че основните му услуги за потребители не са засегнати,но не предостави подробности за мащаба на щетите.

На уебсайта на облачната си платформа "Яндекс Клауд" компанията предупреди клиентите за проблеми с електрозахранването в една от зоните на центъра за данни и препоръча да използват други зони, пише БТА.

"Яндекс“, която създаде първата руска интернет търсачка през 1997 г., е една от малкото големи руски компании, които не са обект на западни санкции. Тя разработва "Яндекс Джи Пи Ти" - един от водещите руски модели за изкуствен интелект, и предлага облачни изчислителни услуги, както и редица потребителски продукти, сред които "Яндекс Такси" и "Яндекс Мюзик".

"Сбербанк“, основният конкурент на "Яндекс“ на руския пазар, която разработва конкурентния модел за изкуствен интелект "Гига Чат", посочва, че руските разработчици в тази област изостават с между шест и девет месеца от американските и китайските си конкуренти.