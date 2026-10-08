Зеленски и британски министър посетиха Прилуки и почетоха паметта на убитите там

Украинският президент Володимир Зеленски посети днес град Прилуки в северната Черниговска област, където вчера при руски ракетен удар беше поразена пететажна жилищна сграда и загинаха най-малко 22 души, предаде Укринформ.

Зеленски беше придружен от британския министър на външните работи Ед Милибанд, пише БТА.

"Днес е много трагичен ден. Вчера тук се случи трагедия. Дойдохме тук, за да помогнем, да поговорим с хората, а също и да посетим болницата, да видим от какво се нуждаят хората и какви са условията, както и да почетем паметта на всички загинали. По време на това пътуване в Краматорск имаше ужасен удар, при който загинаха много хора", заяви Зеленски по време на брифинг в Прилуки.

"Разбира се, искам да благодаря на моя британски колега, който днес пристигна в столицата, но ние го поканихме да пътува с нас до Прилуки и да види с очите си какво наистина се случва, как изглеждат тези ежедневни удари и как нашият народ понася тази борба", подчерта украинският президент.

Стоейки до разрушената пететажна сграда, Зеленски благодари на всички екипи, които са работили на място.

"Тук работеха около 500 души от различни екипи - от полицейски служители до персонал на Държавната служба за извънредни ситуации. Благодарим им. Те спасиха 31 живота, 31 души, 15 от които бяха напълно затрупани под отломките. За съжаление, загубите са много големи: 22 души загинаха, включително пет деца, а 54 бяха ранени, включително седем деца", заяви украинският президент.

Той призова партньорите, включително Великобритания, да увеличат помощта за Украйна, по-специално чрез предоставяне на системи за противовъздушна отбрана.