Рубио: Войната в Украйна е в опасна патова ситуация

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че войната на Русия срещу Украйна се е оказала в опасна патова ситуация и че САЩ ще продължат да се стремят да съдействат за постигане на споразумение за прекратяване на конфликта, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Бихме искали да видим намиране на решение на тази война чрез преговори, което да бъде трайно, устойчиво и справедливо", каза Рубио пред журналисти по време на посещение в Португалия.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп през последните седмици се стреми да възобнови преговорите за прекратяване на продължаващия вече четири години конфликт, най-кръвопролитната война в Европа след Втората световна война. Очаква се украински преговарящи да посетят САЩ утре и вдругиден.

Взаимните атаки с дронове между Русия и Украйна през тази година постепенно се разпространиха върху различни сектори на икономиката, засягайки от енергийни съоръжения и рафинерии до пристанища и кораби, превозващи петрол и зърно, складове за електронна търговия, а напоследък и центрове за данни.

Рубио заяви, че ескалацията може да доведе до по-широк конфликт.

"Тази ескалация може да прерасне в кампания от саботажи в съседни държави, които са членове на НАТО", каза Рубио. Той добави, че има и други възможни развития, които "могат бързо да превърнат войната между две държави в много по-широк и значително по-опасен регионален конфликт".

"Тази война трябва да приключи чрез договорено споразумение. Колкото по-скоро, толкова по-добре. Съединените щати са готови да съдействат за това. Опитахме. Ще продължим да опитваме. Но също така няма да влагаме усилия в безсмислени процеси, ако не можем да постигнем напредък", добави Рубио.

Държавният секретар на САЩ е в Португалия - последен етап от обиколката му в три държави членки на НАТО. Той пристигна в Лисабон днес, на кратко посещение на връщане към Вашингтон, ден след като произнесе реч в гръцката столица Атина, в която призова европейските държави да съхранят западната цивилизация, като отстояват ценностите и традициите на Древна Гърция, отбелязва Асошиейтед прес.

Очаква се Рубио да благодари на португалските власти за подкрепата на Португалия за американските операции във войната с Иран. Лисабон разрешили на САЩ да използват авиобазата "Лажеш" на Азорските острови. Базата има стратегическо значение за презареждане на военни самолети по време на полети.

Военновъздушните сили на САЩ отдавна поддържат база там съгласно споразумение с Португалия. За разлика от съседна Испания, където социалистическият премиер Педро Санчес отказа да позволи на американските военни да използват испански бази за операции срещу Иран, десноцентристкото правителство на Португалия е предоставило на Вашингтон "условно одобрение" за използването на базата "Лажеш".

"Португалия е страхотен съюзник, много съдействащ съюзник на САЩ и страна, с която вече имаме стабилни и развиващи се отношения. Посещаваме тези държави именно за да укрепим тези връзки", заяви Рубио преди да отпътува от Атина за Лисабон. "Това е целта на пътуването," подчерта той.

Позицията на Мадрид разгневи президента Доналд Тръмп, който нееднократно публично е изразявал недоволство от испанското правителство и други европейски държави, които според него не подкрепят достатъчно политиката на неговата администрация.

Португалският външен министър Пауло Ранжел заяви, че даденото разрешение не включва враждебни действия, които противоречат на международното право. Представители на правителството посочиха, че Португалия изпълнява задълженията си като съюзник на САЩ.

Рубио първо се срещна с премиера Луиш Монтенегро в двореца "Сао Бенто". Нито един от двамата не направи изявления пред медиите.

Част от португалските политически партии реагираха критично на поздравленията от Вашингтон. След официална жалба, подадена от малката лява партия "Ляв блок", главната прокуратура на страната съобщи миналата седмица, че проверява дали използването на базата "Лажеш" е било законно.

Като една от по-малките държави в НАТО и Европейския съюз, Португалия има интерес да развива отношенията си с по-големите страни.

Според НАТО Португалия, която има население под 11 милиона души, отделя малко над 2% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Правителството планира да увеличи разходите до около 3%, включително чрез инвестиции в инфраструктура с двойно предназначение. По данни на алианса страната разполага с около 25 000 военнослужещи.

"Призовавам нашите съюзници да бъдат силни", заяви Рубио в Гърция. "Искаме силна Европа", допълни той.

Базата "Лажеш" е използвана за първи път от Съединените щати през Втората световна война. След войната Лисабон и Вашингтон подписват официално споразумение за използването ѝ от американските ВВС. Тя разполага с дълга писта, подходяща за тежки военни самолети.

След края на Студената война дейността на базата е съкратена и днес тя се използва основно за презареждане на военни самолети над Атлантическия океан.

Предишно десноцентристко правителство на Португалия преди това подкрепи американските военни операции в Афганистан и Ирак, припомня АП.