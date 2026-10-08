Две седмици след като я изгониха от дома ѝ, почина Мария - лицето на испанските протести срещу скъпите жилища (Обзор)

87-годишната жена не можеше да плаща наема на апартамента, в който бе живяла 70 години

На 87-годишна възраст почина жената, която се превърна в лице на протестите в Испания срещу високите цени на наемите и имотите. Мария дел Кармен Абаскал, известна като Марикармен, бе изгонена на 23 септември от апартамент в Мадрид, в който бе живяла 7 десетилетия, защото не можеше да плаща наема. Имотът бе придобит от голяма фирма, която увеличи цената на рентата с 230%.

Кадрите, на които се видя как изнасят на носилка Абаскал от дома ѝ, предизвикаха огромна протестна вълна. Обществената реакция принуди лявото правителство да се опита да прокара законодателство, което да облекчи ситуацията, но безуспешно. Това накара премиера Педро Санчес да свика предсрочни избори.

Новината за кончината на Абаскал бе съобщена от Синдиката на наемателите в Мадрид. “Спекулата с наемите коства човешки животи, а днес тя отне този на нашата Мария. Паметта за нея остава жива и ни кара да се борим още по-усилено”, каза говорителката на профсъюза Алисия дел Рио.

87-годишната жена вече беше в крехко здраве, когато я изгониха, и бе приета в болница, откъдето подкрепяше протестиращите. Пред сградата на общината в Мадрид бе издигнат олтар на Марикармен с послания “Това не е смърт, а убийство”, “Борбата ще продължи” и “Марикармен - баба на цялата нация”.

