От октомври 2027 г. цената на ръчния багаж става част от билета (Обзор)

Правилата важат за пътувания между летища в ЕС, от блока. към трети страни или когато авиокомпанията е европейска

Новите правила в ЕС, които задължават авиокомпаниите да включват ръчния багаж в обявената цена на самолетния билет, ще влязат в сила в края на октомври 2027 г., обявиха представители на Европарламента.

Авиопревозвачите вече няма да могат да привличат клиенти с привидно ниски цени, в които не е включен кабинният багаж, а след това да добавят стойността му в хода на резервацията.

В момента много компании разрешават на пътниците да носят безплатно само една малка дамска чанта или раница, която да се побира под предната седалка. За допълнителния ръчен багаж в кабината и за куфарите в багажното обаче се плаща допълнително. Така крайната стойност може доста да надхвърли офертата, която човек първо вижда.

С новите изисквания цената, която е показана на клиента още при търсенето на билети, ще трябва да включва и ръчния багаж. Това ще се спазва не само от авиокомпаниите, но и от посредниците и сайтовете за резервации и за сравняване на билети.

Хората, на които не им трябва куфар,

ще могат при резервацията да се откажат от него

и съответно да платят по-малко. На практика промяната не означава, че багажът става безплатен. Идеята е клиентът да сравнява реалната цена на пътуването при различните компании.

Регламентът вече е официално подписан и беше публикуван в “Официален вестник на ЕС” по-рано този месец. В него се посочва: “Винаги, когато се предлагат или публикуват самолетни билети, те, включително допустимото количество ръчен багаж, се показват по подразбиране преди началото на процеса на резервация”.

Според изданието Connexion France за по-голямата чанта се предвиждат максимално тегло от 7 кг и общ размер до 100 см - сборът от дължината, ширината и височината. Авиоекспертът и основател на AirAdvisor Антон Радченко коментира пред “Дейли мейл”, че описването на реформата просто като премахване на таксата за багаж е подвеждащо. По думите му остава гарантирано правото да се носи малка вещ като дамска чанта без доплащане, а цената с допълнителен багаж ще е това, което пътуващите ще виждат в началото на резервацията.

При полетите между Великобритания и ЕС обаче правилата може да се различават според посоката и превозвача. Регламентът е в сила, когато пътуването е между две летища от ЕС, напуска блока или се извършва от авиокомпания, базирана в ЕС. Това означава, че превозвачи като “Изиджет” не са задължени да го спазват. Британската компания посочи, че изискванията ще важат за полетите от европейски летища към Острова, но не и за обратната посока. Пътниците ще трябва да проверяват багажа и за двата полета дори когато купуват двупосочен билет.

Реформата беше одобрена от ЕП през юли, а водещ преговарящ и

докладчик е българският евродепутат от ЕНП Андрей Новаков

Промените са част от по-широк пакет за защита на пътниците, ползващи въздушен транспорт, като той включва по-лесното получаване на обезщетения и настаняване на родители до децата им без допълнителни такси.

“Можем да продаваме места, багаж, приоритетно качване и всякакви допълнителни услуги. Но не трябва да продаваме човечност, уважение и достойно отношение към пътниците”, коментира наскоро Новаков пред “24 часа”. Евродепутатът бе категоричен, че “когато гражданите се качват на самолет, техните права няма да остават на земята”.