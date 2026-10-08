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От октомври 2027 г. цената на ръчния багаж става част от билета (Обзор)

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Включването на ръчния багаж в цената на билета е част от по-мащабен регламент на ЕС за защита на ползващите въздушен транспорт. СНИМКА: GETTY IMAGES

Правилата важат за пътувания между летища в ЕС, от блока. към трети страни или когато авиокомпанията е европейска

Новите правила в ЕС, които задължават авиокомпаниите да включват ръчния багаж в обявената цена на самолетния билет, ще влязат в сила в края на октомври 2027 г., обявиха представители на Европарламента.

Авиопревозвачите вече няма да могат да привличат клиенти с привидно ниски цени, в които не е включен кабинният багаж, а след това да добавят стойността му в хода на резервацията.

В момента много компании разрешават на пътниците да носят безплатно само една малка дамска чанта или раница, която да се побира под предната седалка. За допълнителния ръчен багаж в кабината и за куфарите в багажното обаче се плаща допълнително. Така крайната стойност може доста да надхвърли офертата, която човек първо вижда.

С новите изисквания цената, която е показана на клиента още при търсенето на билети, ще трябва да включва и ръчния багаж. Това ще се спазва не само от авиокомпаниите, но и от посредниците и сайтовете за резервации и за сравняване на билети.

Хората, на които не им трябва куфар,

ще могат при резервацията да се откажат от него

и съответно да платят по-малко. На практика промяната не означава, че багажът става безплатен. Идеята е клиентът да сравнява реалната цена на пътуването при различните компании.

Регламентът вече е официално подписан и беше публикуван в “Официален вестник на ЕС” по-рано този месец. В него се посочва: “Винаги, когато се предлагат или публикуват самолетни билети, те, включително допустимото количество ръчен багаж, се показват по подразбиране преди началото на процеса на резервация”.

Според изданието Connexion France за по-голямата чанта се предвиждат максимално тегло от 7 кг и общ размер до 100 см - сборът от дължината, ширината и височината. Авиоекспертът и основател на AirAdvisor Антон Радченко коментира пред “Дейли мейл”, че описването на реформата просто като премахване на таксата за багаж е подвеждащо. По думите му остава гарантирано правото да се носи малка вещ като дамска чанта без доплащане, а цената с допълнителен багаж ще е това, което пътуващите ще виждат в началото на резервацията.

При полетите между Великобритания и ЕС обаче правилата може да се различават според посоката и превозвача. Регламентът е в сила, когато пътуването е между две летища от ЕС, напуска блока или се извършва от авиокомпания, базирана в ЕС. Това означава, че превозвачи като “Изиджет” не са задължени да го спазват. Британската компания посочи, че изискванията ще важат за полетите от европейски летища към Острова, но не и за обратната посока. Пътниците ще трябва да проверяват багажа и за двата полета дори когато купуват двупосочен билет.

Реформата беше одобрена от ЕП през юли, а водещ преговарящ и

докладчик е българският евродепутат от ЕНП Андрей Новаков

Промените са част от по-широк пакет за защита на пътниците, ползващи въздушен транспорт, като той включва по-лесното получаване на обезщетения и настаняване на родители до децата им без допълнителни такси.

“Можем да продаваме места, багаж, приоритетно качване и всякакви допълнителни услуги. Но не трябва да продаваме човечност, уважение и достойно отношение към пътниците”, коментира наскоро Новаков пред “24 часа”. Евродепутатът бе категоричен, че “когато гражданите се качват на самолет, техните права няма да остават на земята”.

Включването на ръчния багаж в цената на билета е част от по-мащабен регламент на ЕС за защита на ползващите въздушен транспорт. СНИМКА: GETTY IMAGES

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