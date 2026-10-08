Русия: Украинка е пращала от България печки с компоненти за взривни устройства

Южният окръжен военен съд в Руската федерация осъди осем участници мрежа на военното разузнаване на Украйна, които по-рано бяха задържани при подготовката на серия от терористични актове и покушения срещу висши длъжностни лица в Република Крим (представители на назначените от Русия власти на окупирания полуостров - бел. ред.), на от пет години условно до 27 години затвор, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Според руската Федерална служба за сигурност (ФСС) международният канал, организиран от украинските специални служби, минавал от България към Русия през Турция и Грузия.

Украинската гражданка Марина Матушчак организирала от България изпращането към Русия на електрически печки с компоненти за взривни устройства, твърди ФСС. След доставката на електрическите печки на територията на Русия, по-нататъшното им прехвърляне към местата за подготовка на терористични актове се осъществявало чрез руски граждани, използвани от украинските специални служби без тяхно знание. Според руските власти идентичен взривен материал е бил използван при саботажа на железопътна линия в Бахчисарайския район на Крим.