Майката на починалата в Сибир лаборантка: Няма счупена епруветка, оставиха я да умре

Майката на лаборантката Даря Шипилова, починала в началото на октомври след предполагаем контакт с причинителя на чума в Иркутския противочумен институт в Сибир, отправи тежки обвинения към лекарите, че не са направили необходимото, за да спасят дъщеря ѝ.

64-годишната Светлана Шипилова, която също е медицинско лице, категорично отхвърля лансираната отначало версия, че 28-годишната Даря се е заразила след счупване на стъклена епруветка с биологичен материал по време на работа.

„Спасявала съм не един пациент в състояние като това на Даря, те просто я оставиха да умре", заяви майката пред руското независимо онлайн издание „Глубина". Тя допълни, че семейството все още не е могло да организира погребението, тъй като се намира под пълна изолация.

„Как да я погребем, след като ни държат затворени тук?", каза майката. Според международни медии под медицинско наблюдение са поставени около 100 души, имали контакт с починалата.

Междувременно Световната здравна организация (СЗО) изрази готовност да съдейства на Русия, но руските здравни власти категорично отрекоха в страната да има регистриран случай на белодробна чума.

Четири дни след трагедията семейството все още не разполага с официално заключение за причината за смъртта. Светлана Шипилова настоява за такъв документ, заявявайки, че за нея медийните твърдения са без стойност.

„Преживявам го изключително тежко, а целият този цирк продължава да се проточва", споделя тя.

„Знам каква е истината. Налага се да се защитавам от глупостите на хора, които повярваха на тази версия. Разумните не се вързаха", казва още тя.

По думите ѝ подобни контейнери са изключително добре обезопасени: „Някои медици дори не си дават сметка, че такава епруветка просто не може да се счупи, дори и да я хвърлите със сила в стената. Всеки, който твърди обратното, просто няма представа от материята. Разливането на съдържанието е невъзможно и чисто хипотетично."