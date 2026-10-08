Мъж загина при атака с дронове в Московска област, Украйна удари и рафинерия в Сибир

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Мъж беше убит, а жена - ранена, при атака с дронове в Московска област, съобщи днес регионалният губернатор Андрей Воробьов, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

При нападението са били нанесени щети на три автомобила и на жилищна сграда.

Междувременно губернаторът на Омска област Виталий Хоценко заяви, че промишлена зона в този руски регион е била поразена от дрон.

Тази информация бе потвърдена от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, който посочи, че е бил нанесен удар по петролна рафинерия в град Омск, намиращ се на близо 2500 километра от Украйна.

В Омска област в Западен Сибир се намира най-голямата петролна рафинерия в Русия, собственост на енергийната компания "Газпром", посочва Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Украйна, която е подложена от страна на Русия на тежки атаки с дронове и ракети, води своя собствена кампания за поразяване на военни, енергийни и търговски обекти дълбоко навътре на руска територия, като се стреми да повиши цената, която Москва плаща, за да води войната.