Русия осъди на 4 г. затвор политик от "Яблоко" заради дарение

Елена Перепелица от руската либерална партия „Яблоко", която се противопоставя на войната в Украйна, бе осъдена на четири години в наказателна колония заради парично дарение за екстремистка организация, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Перепелица бе задържана през юли, осем дни след като заместник-ръководителят на „Яблоко" Максим Круглов бе осъден на седем години затвор за "разпространяване на лъжи за руската армия".

През август руският Върховен съд забрани на „Яблоко" да участва в парламентарните избори миналия месец.

Според пресслужбата на „Яблоко", причината за наказателното производство срещу Перепелица са дарения, които тя е направила в полза на организацията Фонд за борба с корупцията (ФБК), създадена от Алексей Навални, която в Русия е обявена за терористична организация.

Перепелица частично е признала вината си. Според нея тя е извършила превод на средства, но го е направила към сметката на организация, която формално не е била свързана с ФБК. Според подсъдимата, в момента на превода тя не е знаела, че това юридическо лице е обявено за терористична организация.

Перепелица е на 60 години и членува в партията „Яблоко" от 2017 година.