Полицията призна правна грешка в заповедите за обиски срещу бившия принц Андрю

Британската полиция съобщи, че заповедите за обиск, които е получила за претърсване на имоти, свързани с по-малкия брат на крал Чарлз Трети - Андрю Маунтбатън-Уиндзор, са били издадени неправомерно и трябва да бъдат отменени, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-малкият брат на крал Чарлз Трети беше арестуван през февруари по подозрение в злоупотреба със служебно положение, а след това бяха извършени претърсвания на имоти в Сандрингам в Източна Англия и в Уиндзор.

Андрю беше заподозрян, че е предоставял поверителни правителствени документи на покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, докато е бил британски търговски представител в периода 2001-2011 г. Срещу него не са повдигнати обвинения, а Андрю, вторият син на покойната кралица Елизабет Втора, отрича да е извършил каквото и да било нарушение във връзка с Епстийн, като същевременно заявява, че съжалява за приятелството си с него.

Арестът на Андрю и общественото възмущение от връзките му с Епстийн потопиха британското кралско семейство в една от най-сериозните му кризи за последните 90 години.

Маунтбатън-Уиндзор поиска съдебна отмяна на заповедите за обиск, а местната полиция заяви, че приема, че те не са били издадени по надлежния ред.

"Приемаме становището, че първоначалното решение на съда да издаде заповедите въз основа на конкретния използван законов текст е било неправилно и следователно те трябва да бъдат отменени по законов ред", заяви говорител на полицията на административен район Долината на Темза.

"В момента продължават съдебни процедури, които трябва да решат как ще бъдат третирани материалите, иззети при претърсванията, и дали можем законно да ги задържим в подкрепа на текущото разследване", добави той.

Полицията допълни, че разследването, започнало след като министерството на правосъдието на САЩ публикува милиони документи, свързани с Епстийн, все още продължава.