Официално: САЩ обвиниха Мадуро и съпругата му в заговор за изтезания на затворници

Прокуратурата на САЩ обвини бившия лидер на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес в заговор за извършване на изтезания, съобщава Би Би Си.

Новите обвинения срещу двойката бяха оповестени в четвъртък и са допълнение към вече повдигнатите срещу тях обвинения в трафик на наркотици и оръжия, които двамата отричат.

63-годишният Мадуро и 69-годишната Флорес са в ареста от януари в център за задържане в Бруклин. Те бяха отведени там, след като американски сили ги задържаха при операция преди зазоряване в комплекса им във венецуелската столица Каракас.

Правозащитни организации във Венецуела и бивши затворници отдавна съобщават за това, което определят като „систематични изтезания" във венецуелските затвори.

Процесът срещу Мадуро и Флорес е насрочен да започне през юни 2027 г.

И двамата остават в центъра за задържане в Бруклин, след като в четвъртък съдия отхвърли искането на Флорес да бъде поставена под домашен арест.

Новите обвинения се отнасят до предполагаеми случаи на изтезания на американски граждани, задържани във Венецуела по време на управлението на Мадуро.

В новия обвинителен акт, разпечатан в четвъртък, се твърди, че бившата президентска двойка се е стремяла да „затвърди властта си", като е ръководила „система на репресии, основана на насилие срещу политическата опозиция, произволни задържания и изтезания на задържани, включително граждани на САЩ".

Според обвинителния акт сред използваните методи за изтезания са били „токови удари, задушаване, изнасилване, принудително събличане, продължителна изолация, лишаване от храна, наказателни килии и психологически тормоз".

Прокурорите твърдят, че психологическите изтезания са включвали заплахи за убийство на близки на жертвите, включително на техните деца.

Според обвинението целта на репресиите е била да се гарантира оставането на Мадуро и съпругата му на власт.

Прокуратурата обвинява Флорес, че е играла ключова роля в изграждането на репресивната система, като е разпореждала изтезания на хора и дори е получавала информация за изтезанията на конкретни затворници.

В съдебния документ се твърди, че тя е действала по този начин, за да защити членове на семейството си, които са били замесени в незаконни дейности.

Твърденията в новия обвинителен акт съвпадат с редица обвинения, отправяни от години от освободени затворници във Венецуела.

Хавиер Тарасона, ръководител на правозащитна организация във Венецуела, разказа пред журналиста на BBC Mundo Норберто Паредес по-рано тази година, че той и брат му са били държани 46 дни в малка наказателна килия, след като са били задържани произволно.

Друг бивш затворник, Анхел Годой, разказа, че е бил държан в изолация в продължение на месеци и не му е било позволено да се свърже със съпругата си. Тя от своя страна не е знаела къде се намира той.

Обвиненията в новия обвинителен акт се отнасят до случаи от периода на управлението на Мадуро.

След отстраняването му от власт неговата вицепрезидентка Делси Родригес положи клетва като временен лидер с подкрепата на администрацията на Доналд Тръмп.

Стотици политически затворници бяха освободени по силата на закон за амнистията, след като Родригес пое властта, но според правозащитната организация Foro Penal повече от 300 души все още са зад решетките.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк предупреди, че службата му е получила сигнали за продължаващи изтезания на задържани дори след задържането на Мадуро.

През март Тюрк заяви, че във Венецуела продължават да съществуват „структурни и системни проблеми с правата на човека", въпреки отстраняването на Мадуро от власт.