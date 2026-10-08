Италия въвежда нова избирателна система, опозицията обвини Мелони в измама

Италианският парламент окончателно одобри спорната реформа на изборния закон, предложена от управляващата коалиция на премиера Джорджа Мелони. Долната камара – Камарата на депутатите, прие закона с 227 гласа „за" срещу 164 „против" при таен вот, предаде АНСА.

Реформата заменя досегашната смесена избирателна система с изцяло пропорционална. Предвижда се обаче коалицията, която получи най-много гласове и достигне поне 42%, да получи допълнителни депутатски места, така че да разполага с работещо мнозинство в парламента. Ако никоя коалиция не достигне прага или резултатите в двете камари се различават, ще се прилага чисто пропорционално разпределение.

Според управляващото мнозинство новите правила ще увеличат вероятността изборите да излъчат ясен победител и ще създадат по-стабилни правителства. Ройтерс отбелязва, че реформата може да има ключово значение за резултата от парламентарните избори, които се очаква да се проведат догодина. Опозицията обаче смята, че целта е да се увеличат шансовете на Мелони и съюзниците й да запазят властта, пише Би Би Си.

По време на обявяването на резултата от гласуването депутати от опозицията издигнаха плакати с надписи „закон за измами" и „измама". Според опозиционните партии управляващите променят изборната система, защото се страхуват от загуба на изборите догодина и се опитват да намалят вероятността това да се случи.

Опозицията определя като противоконституционна и системата за предоставяне на допълнителни депутатски места и заяви, че ще сезира Конституционния съд.

Новият закон задължава коалициите още преди изборите да посочат своя кандидат за министър-председател. Според опозицията това е начин правителството да прокара „през задната врата" реформа, която досега не е успяло да осъществи – прякото избиране на премиера.

Променят се и правилата за преференциалното гласуване. Избирателите ще могат да посочват до трима предпочитани кандидати от общо шестима в партийна листа, като имената трябва да се редуват според пола.

Водачът на листата обаче остава „блокиран" и не може да бъде променен от избирателите. Именно това според опозицията превръща новите преференции във „фалшиви", тъй като водачът на листата винаги ще бъде избран независимо от предпочитанията на гласоподавателите.

Опозиционните партии смятат също, че правилата могат да се окажат крачка назад по отношение на равнопоставеността на половете. Те посочват, че на теория е възможно всички водачи на листи да бъдат мъже.

При досегашната система избирателите изобщо нямаха възможност да посочат кой от кандидатите в дадена партийна листа искат да ги представлява.

Новото законодателство предвижда и възможност за гласуване извън избирателния район по постоянен адрес за студенти, работещи и хора, които се грижат за членове на семейството, в определените от закона случаи. Мелони представи тази промяна като отговор на дългогодишно искане, особено от млади хора, които живеят далеч от общината, в която са регистрирани.

Самата Мелони приветства окончателното приемане на закона и заяви, че той дава на италианците по-голям избор кого да ги представлява и трябва да гарантира стабилността на бъдещите правителства.

„С окончателното приемане на новия изборен закон, когато италианците отново отидат да гласуват, те ще могат да избират всичко: партията, коалицията, програмата, кандидат за министър-председател и – отново – своя депутат", написа тя в социалните мрежи.

По думите й десноцентристкото мнозинство е възстановило преференциалното гласуване, което е липсвало повече от 30 години, и е върнало на гражданите възможността пряко да избират кого искат да ги представлява.

„Същевременно въвеждаме правила, предназначени да насърчават стабилността и парламентарната сплотеност на всяко правителство, независимо от неговата политическа ориентация. Защото този, който спечели изборите, трябва да може да управлява, а този, който е избран, трябва да носи отговорност пред избирателите, които са го избрали", заяви Мелони.

Премиерът подчерта и значението на възможността за гласуване извън постоянния избирателен район.

„Стабилните правителства и предоставянето на по-голямо участие на гражданите в изборния процес означават повече последователност, повече отчетност и по-голяма способност да се дават конкретни отговори на италианците", каза тя.

Мелони използва приемането на закона и за да подчертае единството на управляващата коалиция, след като вотът беше таен и съществуваше риск депутати от мнозинството да подкрепят опозицията. Това обаче не се случи.

„А на онези, които се надяваха да видят десноцентристите разделени, днес отговаряме с факти: ние сме единни, сплотени и решени да изпълним ангажиментите, поети пред гражданите. Продължаваме напред по този начин", заяви италианският премиер.