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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23701264 www.24chasa.bg

Украйна: Готови сме да възобновим диалога с Южна Корея въпреки дипломатическия спор

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Украйна СНИМКА: Пиксабей

Украйна заяви готовност да възобнови конструктивния диалог с Южна Корея, въпреки решението на Сеул да отзове посланика си заради възникналия дипломатически спор, предаде Ройтерс.

Говорител на украинското външно министерство съобщи, че посланикът на Южна Корея е бил поканен във ведомството тази седмица, за да бъде запознат с позицията на Киев по случая. Спорът възникна след като украинският президент Володимир Зеленски публично съобщи, че двама севернокорейски военнопленници са били прехвърлени в Южна Корея, пише БТА. 

„Посланикът беше запознат с позицията на Украйна. Смятаме, че дипломацията трябва да надделее над емоциите", заяви говорителят.

Той подчерта, че независимо от решението на Сеул да отзове дипломатическия си представител, Киев остава готов да възстанови конструктивния диалог с Южна Корея, дори това да изисква известно време.

Украйна СНИМКА: Пиксабей

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