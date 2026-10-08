Русия след смъртта на лаборантка в Сибир: Няма данни за зараза с инфекциозна болест

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Руските власти заявиха днес, че при изследването на всички хора, които са били в последен контакт с починалата лаборантка от Иркутския институт за изследвания на чумата, не е открита „никаква инфекциозна болест", предаде Франс прес.

Медицинските прегледи на контактните лица вече са приключили, съобщи губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев в социалната мрежа „Макс". По думите му при нито един от тях не са установени здравословни проблеми, свързани с инфекциозно заболяване, съобщава БТА.

След извършването на близо 5000 лабораторни изследвания не е установено и наличие на опасни патогенни организми, допълни Кобзев.

Смъртта на 28-годишната лаборантка Дария Шипилова, работила в института в Иркутск, беше обявена в петък миналата седмица. Случаят предизвика опасения от евентуално разпространение на чума и доведе до призиви за по-голяма прозрачност от страна на руските власти.

Днес Кобзев уточни, че младата жена е починала от пневмония, с която се е заразила извън лабораторията. Той подчерта, че Шипилова е била ваксинирана и е имала имунитет срещу опасните инфекциозни заболявания, чиито патогени е обработвала. По думите му тя е спазвала и всички мерки за безопасност при работа с подобни микроорганизми.

„В института не е била констатирана извънредна ситуация, свързана с манипулацията на патогенни микроорганизми", допълни губернаторът.

Случаят привлече международно внимание. САЩ, Европейският съюз и Световната здравна организация призоваха Русия да предостави повече информация за смъртта на лаборантката. СЗО заяви, че не е в състояние да извърши пълна оценка на рисковете заради липсата на достатъчно информация.

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви вчера, че „по-голямата част от медийните информации, публикувани на този етап относно случая, са неверни".

По-рано руската федерална здравна агенция Роспотребнадзор съобщи, че резултатите от аутопсията водят до заключението, че лаборантката е починала от „пневмония с неизвестен произход".