Тръмп: САЩ няма да атакува Иран преди междинните избори другия месец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

САЩ няма да предприемат атака срещу Иран преди междинните избори за Конгрес в началото на следващия месец. Това обяви днес президентът Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Тръмп написа още в социалната си мрежа Трут Соушъл, че Вашингтон води "продуктивни дискусии с Ислямска република Иран". Американската блока на иранските пристанища продължава, а петролът тече през Ормузкия проток, каза още той. Вчера Тръмп заяви, че никой не знае кой управлява Иран.

Според проучвания на общественото мнение рейтингът на американския президент е на рекордно ниско равнище заради непопулярната война срещу Ислямската република, довела да скок на цените на горивата, а оттам - и до висока инфлация.

Според анкетите е възможно на междинните избори на 3 ноември Републиканската партия на Тръмп да загуби контрола си и върху двете камари на Конгреса.