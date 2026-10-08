Джордже Симион след ареста на Калин Джорджеску: Аз съм следващ

Лидерът на националистическата крайнодясна партия „Алианс за обединение на румънците“ (АУР) Джордже Симион публикува в профила си във Фейсбук видеопослание, в което твърди, че следващият арестуван от „системата“, след Калин Джорджеску, ще бъде той.

Симион, чиято партия от две години е начело в социологическите проучвания, коментира във видеото политическата ситуация в Румъния, която вече пет месеца се управлява от правителство с ограничени правомощия, съобщава БТА.

„Скъпи мои, подготвя се голяма, голяма задкулисна договорка, от два месеца я кроят. Социалдемократическата партия (СДП) ще управлява, ще имаме правителство на СДП, но за да не поемат изцяло отговорността за бедите, които предстоят, ще поставят Лука Никулеску начело. Това е планът на системата“, заяви Джордже Симион, коментирайки текущите преговори за съставяне на правителство.

Лидерът на „Алианс за обединение на румънците“ коментира и ареста на бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску, който е разследван в момента по ново дело – за сформиране на организирана престъпна група и измама на румънски бизнесмен със сумата от 1,1 млн. евро.

„Ще се отърват от нас един по един. Сега арестуваха господин Калин Джорджеску, ще удължат ареста му с още 30 дни, а след това искат да го осъдят с ефективна присъда. След това съм наред аз, а АУР ще бъде раздробен (…)“, заяви Джордже Симион.

По думите му през последните два месеца се подготвя политически план, който предвижда Социалдемократическата партия да поеме управлението, а номинираният за премиер дипломат Лука Никулеску да застане начело, за да не се налага социалдемократите да поемат пряко отговорност за предстоящите мерки.

Симион също така твърди, че лидерът на Национално-либералната партия и и.д. премиер на Румъния Илие Боложан е бил подложен на натиск, като например привикването му за разпит в Националната дирекция за борба с корупцията, и затова ще подкрепи това „правителство на СДП с марионетката Лука Никулеску начело“.

Лидерът на АУР каза също, че Лука Никулеску е „човек на Париж“.

„Искат Румъния да се окаже в положението на Гърция - роб на външните кредитори (…)“, заяви Джордже Симион във видеото и обеща АУР да опита да предотврати този сценарий.

Номинираният за министър-председател Лука Никулеску започна днес консултации с парламентарно представените партии, за да получи необходимата подкрепа за встъпване в длъжност на ново правителство.

Никулеску е известен румънски дипломат, бивш посланик във Франция, бивш журналист и настоящ държавен секретар в Министерството на външните работи на Румъния. От септември 2022 г. той заема ключовата позиция на национален координатор в процеса на присъединяване на Румъния към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Следващата седмица Никулеску трябва да поиска вот на доверие в парламента за предложения от него състав на правителство и управленска програма.

Лука Никулеску е четвъртата номинация за министър-председател след свалянето на правителството на Илие Боложан чрез вот на недоверие на 5 май. Досега парламентът отхвърли двама от номинираните за премиер, а един върна мандата си поради липса на достатъчно подкрепа.