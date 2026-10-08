Арестуваха двама латвийци, проникнали във военната база "Феърфорд"

Двама латвийски граждани са били арестувани, след пробили заграждение на военновъздушна база на Кралските военновъздушни сили (RAF) "Феърфорд", използвана от американските военни и НАТО за разузнавателни операции, съобщи британската полиция за борба с тероризма.

Сигналът е подаден, след като около 22:00 ч. местно време в сряда патрул на полицията към британското Министерство на отбраната (MDP) е забелязал изоставен автомобил в района на базата, пише Би Би Си.

При последвалото претърсване е установено малко нарушение на оградата на обекта в графство Кембриджшър. Няколко часа по-късно двамата мъже са били задържани вътре в периметъра, съобщи полицията.

Мъжете са на 36 и 32 години и живеят във Великобритания, съобщи лондонската полиция. Разследването се води от отдела за борба с тероризма към лондонската полиция. Командир Хелън Фланаган заяви, че на този етап служителите не свързват случая с широко отразения инцидент във военновъздушната база RAF "Феърфорд" в графство Глостършър.

„Напълно сме наясно с повишения интерес и тревогата около военните обекти в последно време, но на този етап няма нищо, което да подсказва, че този инцидент е свързан със събитията в RAF "Феърфорд" миналата седмица", каза Фланаган.

Тя обаче подчерта, че разследването е „в много ранен етап".

Първоначално двамата са били арестувани по подозрение за проникване в забранен обект и умишлено повреждане на имущество. След като към издирването се присъединили служители на полицията в Кембриджшър, мъжете били отведени в местно полицейско управление.

По-късно те са били арестувани и по подозрение за престъпление по член 4 от Закона за националната сигурност от 2023 г. – а именно влизане в забранено място с цел, която може да навреди на интересите на Обединеното кралство.

RAF Molesworth се намира западно от Хънтингдън, близо до границата с графство Нортхемптъншър. В базата са разположени американски разузнавателни центрове за Европа и Африка, както и разузнавателен център на НАТО. Базата не се използва за въздушни операции.

Фланаган съобщи още, че полицията извършва обиски на два адреса в района на Питърбъро.

„Голяма част от това разследване е свързана с установяването на евентуалния мотив, поради който мъжете са се намирали на обекта, но подчертавам, че на този етап разглеждаме всички възможности", каза тя.

„Както винаги, призовавам обществеността да бъде бдителна и ако забележи нещо обезпокоително, да се свърже с полицията", добави Фланаган.

По-рано около 13:00 ч. местно време автомагистрала A1(M) беше частично затворена, както и няколко други пътя в района на Глатън, заради изоставения автомобил.

Беше отцепен район, докато специалисти по обезвреждане на взривни устройства проверяваха автомобила. Малко след това пътищата бяха отворени отново, след като полицията в Кембриджшър съобщи, че „не е установено нищо обезпокоително".

Говорител на британското Министерство на отбраната заяви: „Оставаме в състояние на повишена готовност за потенциални заплахи срещу военни обекти и работим в тясно сътрудничество с полицията и нашите съюзници, за да гарантираме тяхната сигурност.

Защитата на нашите бази се преразглежда постоянно, като се прилага многостепенен подход, включващ физически бариери, патрули, наблюдение, мониторинг и способности за противодействие на дронове."

Говорител на Европейското командване на САЩ благодари на британските служби за оказаната подкрепа, но добави: „Не е уместно да обсъждаме разузнавателни въпроси и няма да коментираме конкретни мерки за защита на силите.

Ще продължим да оценяваме средата на заплахите около нашите обекти и да предприемаме подходящи действия за защита на нашите служители, техника и базите, в които са разположени американските сили."